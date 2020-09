Sprinter i el-utförande

Mercedes satsar på elektrifiering. Förra året kom den eldrivna eVito och nu är det säljstart i Sverige för storebror Sprinter i eldrivet utförande – eSprinter – enligt ett pressmeddelande från fordonstillverkaren.

eSprinter som är en bil primärt är avsedd för stadskörning ger lokalt helt utsläppsfri körning och minimalt med buller. Liksom eVito har eSprinter sina batterier under golvet, vilket gör att lastutrymmet är lika stort som på mostavarande Sprinter med förbränningsmotor. Inledningsvis kommer eSprinter i ett skåputförande med 3.500 kg totalvikt och 11 m3 lastvolym.

Beroende på om lastförmåga eller räckvidd är prioriterat så kan bilen förses med ett av två olika batteripaket. Med 55 kWh (netto 47 kWh) batteri blir räckvidden (enligt WLTP) cirka 15 mil och maxlasten cirka 800 kg. Väljer man det mindre batteriet på 44 kWh (netto 35 kWh) ökar maxlasten med 150 kg till ca 950 kg medan räckvidden stannar på cirka 11,5 mil.

eSprinter har en motor på 85 kW (110 hk) med ett max vridmoment på 295 Nm. Liksom eVito och Mercedes-Benz eldrivna personbilar har eSprinter bromskraftåtervining som kan ställas i flera steg. När föraren släpper på gasen används bilens elmotor som broms/generator och återvinner då el till batterierna. Effekten kan antingen vara att bilen saktar av lätt, eller att den bromsar in kraftigt.

Laddning med växelström (AC) från vanlig laddstolpe sker med upp till 7,4 kW, men eSprinter har också möjlighet att snabbladdas med upp till 80 kW (DC – likström).

Förbrukningen ligger på cirka 3,2 – 3,7 kWh per mil. Det ger en energikostnad i dagsläget på under 4 kronor per mil.

Priserna för 44 kWh är från 589.900 kr och för 55 kWh från 665.900 kr.

eSprinter kan premieras med miljöbilsbonus på upp till 60.000 kronor efter ansökan och fordonsskatten är på 360 kr/år.

De första bilarna beräknas anlända till Sverige i november.