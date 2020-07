TMA påkörd av lastbil

Så har det hänt – igen. Igår vid 10-tiden blev ännu en TMA-bil påkörd av en lastbil under ett uppdrag. Denna gång var det en TMA-bil från Donalds Bilbärgning som blev påkörd på E6 på Hallandsåsen. Som tur var gjorde krockskyddet vad det skulle så ingen människa skadades vid tillfället. Enligt uppgifter från Donalds var det ett bil- och släpekipage som kraschade in i TMA-bilen. Lyckligtvis blev det inte en direkt träff utan olyckschauffören fick ut lastbilen i det fria körfältet medan släpet kraschade in i TMA-skyddet på sidan.

Den relativt positiva utgången av händelsen till trots är stämningen hos Donalds uppgiven.

”Det hade dock inte gjort något om trafikanterna hade saktat ner hastigheten när vi står och arbetar längs vägen. Respekten för sina medtrafikanter är lika med noll!” skriver bärgningsfirman på sin Facebook-sida.