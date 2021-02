Trådlös uppdatering för MAN-kunder

Den nya digitala tjänsten, MAN Now, son erbjuder on-the-air-funktioner har nu tagits i bruk i EU, Norge, Storbritannien och Schweiz. På samma sätt som en smartphone där användaren installerar de appar de för närvarande behöver, får kunder på MAN Now-plattformen nu möjligheten att göra uppgraderingar och anpassa sina lastbilar för deras respektive behov. Dessa uppgraderingar, till exempel MAN OnlineTraffic, kan nu göras på väg och när som helst via mobilt internet, utan kablar eller ett besök i verkstaden. Precis som en smartphone.

MAN Now, en av de viktigaste MAN DigitalServices på RIO-plattformen, låter kunderna uppgradera sin programvara på ett enkelt och bekvämt sätt. MAN OnlineTraffic, den första tjänsten på MAN Now som görs tillgänglig over-the-air, gör det möjligt för lastbilschaufförer att planera bästa möjliga rutt genom att mata in ruttspecifika, realtidsdata om aktuella trafikförhållanden i fordonets navigationssystem.

På så sätt får kunderna nytta av färsk uppdaterad information om trafikstockningar eller trafikstörningar och kan optimera sitt vägval. Navigationssystemet utarbetar alternativa rutter med hjälp av dessa uppgifter. Tack vare MAN OnlineTraffic beaktas begränsningar som är särskilt relevanta för lastbilsförare, t.ex. maxhöjder vid viadukter eller tillåtna bruttovikter på broar, när systemet räknar ut den bästa vägen.

MAN OnlineTraffic kan aktiveras i MAN Now. Efter att ha loggat in på onlineplattformen kan transportledaren förse varje fordon med de senaste funktionerna fortlöpande och behovsinriktat – med en knapptryckning via internet utan att lastbilen måste besöka verkstaden. En over-the-air tjänst för nya MAN Truck Generation tillgänglig överallt när som helst. Lastbilar från tidigare modellserier kan också dra nytta av MAN DigitalServices. I sådana fall hänvisas kunden till en valfri MAN verkstad som utför eftermonteringen. MAN använder en automatisk installations- och kompabilitetstjänst för att ta reda på vilka funktioner som finns för varje lastbil och om de kan eftermonteras.

Med MAN mediasystemet Navigation Advanced installerat har kunder gratis tillgång till MAN OnlineTraffic i ett år. Tillgången utökas till två år om de har valt MAN mediasystemet Navigation Professional. Men MAN OnlineTraffic är bara början. MAN MapUpdate, med sina uppdaterade kartor och geografisk regionala paket, kommer snart att finnas tillgängligt för kunder på MAN Now. MAN Now kommer att utökas med fler over-the-air tjänster under 2021. I framtiden kommer MAN Now att ge fordonsansvarig möjlighet att anpassa mjukvarukonfigurationen för sina fordon för att passa de rådande kommersiellav kraven, som mjukvara för att minska bränsleförbrukningen, körprogram för växellådan eller ytterligare språkpaket.