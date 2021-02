Tre chaufförer dog på jobbet 2020

Under 2020 omkom tre lastbilschaufförer i sitt arbete. Det är en ovanligt låg siffra i en dyster statistik. Genomsnittet för tioårsperioden 2011-2020 är sju omkomna chaufförer årligen enligt Arbetsmiljöverkets siffror.

2020 var en halvering mot 2019 då sex lastbilschaufförer omkom på sitt arbete. Året dessförinnan omkom nio chaufförer på jobbet.

Även då det gäller andelen arbetsolyckor med dödlig utgång som drabbade lastbilschaufförer var 2020 ett ovanligt år. Genomsnittet för tioårsperioden är att var sjätte (17 procent) av alla som omkommer på sitt arbete är en lastbilschaufför. 2020 var den näst lägsta siffran för tioårsperioden på 13 procent. Bara 2011 visar på en lägre siffra med 8,6 procent.

Dystraste året var 2016 då lastbilschaufförer utgjorde nästan en fjärdedel av alla som omkom på jobbet (24,3 procent).

2020 visar på en nedåtgående trend för arbetsplatsolyckor med dödlig utgång för lastbilschaufförer – men det är en trend som olyckligtvis inte ser ut att hålla i sig.

Redan under de två första månaderna av 2021 har lika många chaufförer omkommit i sitt arbete som under hela 2020. Alla tre olyckorna inträffade dessutom under bara två dagar i början av februari.

En chaufför blev påkörd av en truck på en terminal i Göteborg, en chaufför omkom vid arbete med en maskintrailer i Uppsala och en chaufför omkom efter att ha kört av vägen vid Sörby i Södermanlands län.

Räknar man dessutom in olyckan då en lastbil kolliderade med ett tåg utanför Uddevalla då två personer involverade i övningskörning omkom blir statistiken ännu mörkare.

Som Trailer tidigare skrivit om sker de flesta dödsolyckor inom yrket inte i trafiken. Vanligast är att chauffören fått gods över sig. Även fall från en högre höjd till en lägre förekommer. Exempelvis att man faller ner från flaket eller en lastkaj under godshantering. I ett par fall handlar det om att chauffören blivit påkörd av annat fordon.

Fotnot:

Dödsolyckor i arbetet där de förolyckade inte är förvärvsarbetande enligt Arbetsmiljöverkets uppdelning ingår inte. Detta är exempelvis vissa elever, värnpliktiga, intagen för vård i kriminalvårdsanstalt samt anställda i utländska företag som är verksamma i Sverige men registrerade i andra länder.