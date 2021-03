Ulf Göransson ny platschef på Trux

Igår, det vill säga den 1 mars tillträdde Ulf Göransson som ny platschef på Trux i Färila. Ulf tar över efter Hasse Olsson som nu går i pension.

– Jag ser verkligen fram emot att få jobba med Trux. Det känns otroligt kul och spännande. Hasse kommer att vara kvar i två månader och coacha mig. Han har många års erfarenhet av branschen. Det blir en väldigt bra introduktion, säger Ulf Göransson i ett pressmeddelande.

Ulf har lång erfarenhet av tunga fordon. Förutom att han är uppväxt i en åkarfamilj var han under många år säljare på Exte i Färila och jobbade då både på den nordiska och mellaneuropeiska marknaden.

Innan Ulf tog detta steget över till Trux jobbade han även något år i bilhandeln med försäljning av tunga fordon och har ett brett kontaktnät bland åkarna.

– Många vet redan vem jag är. Under min tid på Exte samarbetade vi mycket med Trux på mässor, Road shows och andra aktiviteter. För mig känns Trux som ett familjeföretag. Även om det är ett nytt gäng för mig känner jag ju flera sedan tidigare. Just nu ligger fokus för mig att komma in i företaget och lära mig hur de jobbar.