Widriksson väljer komprimerad biogas

Widriksson Logistik har köpt tio tunga lastbilar som drivs av komprimerad biogas. Det innebär en total utsläppsminskning på drygt 3 600 ton CO2 på tio år jämfört med om dieselfordon använts. Investeringen är ett viktigt steg på vägen mot att göra Widrikssons verksamhet klimatpositiv år 2030, berättar Widrikssons i en pressrelease.

Widriksson Logistik har kört lätta lastbilar med gasdrift sedan 2005 men detta är företagets första investering i tunga gasfordon. Fordonen är av typen Scania P 280 samt Iveco Eurocargo. Det första fordonet togs emot i början av september och resterande kommer att levereras i höst och under 2021. Leveranserna har blivit något försenade på grund av coronapandemin.

– Användandet av biogas i tunga fordon har fortfarande inte riktigt slagit igenom, förutom inom framför allt kollektivtrafiken. Det vill vi ändra på. Att vi investerar i gasbilar för last-mile-transporter visar att även andra tunga fordon än bussar kan drivas på förnybar biogas. Det är viktigt att sprida kunskap om att biogas är ett bra alternativ till andra drivmedel, säger Johan Nyblom, vd på Widriksson Logistik.

Tack vare en egen gasstation och ett nära samarbete med leverantören Scandinavian Biogas kör Widrikssons gasbilar med 100 procent biogas i tanken, till skillnad från de fordon som tankar fordonsgas från bensinmack, där det finns en inblandning av fossil naturgas.

Investeringen av de tio nya lastbilarna stöttats av Klimatklivet, som är ett stöd till lokala och regionala investeringar som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. De investerade medlen ska ge största möjliga utsläppsminskning per investerad krona. Investeringen berörs inte av regeringens nya klimatpremie, som trädde ikraft den 7 september.

Utsläppsminskningen per utbytt fordon motsvarar 36 304 kg CO2/år och för alla 10 fordon motsvarar detta en minskning på 363 038 kg CO2/år över hela livslängden på 10 år. Beräkningarna grundar sig på att ett tungt gasfordon använder cirka 20 % mer energi än ett motsvarande dieselfordon.