YKB en soptunne-produkt

Våra politiker och beslutsfattare har börjat få kalla fötter över att YKB licenserna går ut och därmed stannar Sverige, lastbilarna håller som bekant landet igång.

YKB skulle redan på idéstadiet hamnat i soptunnan, att någon förvirrad EU byråkrat eller politiker kläckt denna idé är varken mer eller mindre än ett hån mot oss som kört lastbil i decennier.

Att vi skulle vara oförmögna att köra utan detta lilla plastkort är milt uttryckt löjligt, men tyvärr finns det ett behov hos många byråkrater och politiker att sätta sig på andra människor det kallas maktmissbruk.

I denna fråga kan man säga förnedrande av en hel yrkeskår, EU denna koloss av byråkrati och överstatlighet är något vi kan vara utan.

Det är djup olyckligt att man avsagt sig bestämmande rätten över sitt eget land. Vår egen regering med stödpartierna verka regera utan både karta och kompass i många frågor. I denna saknar man dessutom ryggrad där man utan att fråga om lov i Bryssel skulle kunna förpassa YKB i just soptunnan.

Jag känner flera chaufförer som gått i pension nu med minimal utbildning. Det räckte i många fall att ta trafikkort i en tillräckligt tung personbil förr, och dom har varit och är fantastiskt duktiga yrkeschaufförer.

Man ska komma ihåg att 99% av all infrastruktur har transporterats och byggts av människor med minimal utbildning.

Att vi som är ute på vägarna idag skulle i någon mening vara mindre begåvade är ju rent nonsens. Tyvärr är det så att många av våra beslutsfattare gått direkt från skolbänken och in i det politiska livet, utan någon som helst verklighets förankring.

Åkerinäringen har som bekant stora kostnader med drivmedel, däck m.m. Dessutom ska vi försörja YKB lärarna fast de skulle säkert få arbete bakom ratten och istället få meningsfull sysselsättning när YKB förpassats till soptunnan, det är som bekant brist på chaufförer.

Det finns många områden i vårt samhällen där man kunde förenkla och minska byråkratin bl.a. i jordbrukssektorn men det är en annan historia.

Karl-Olof Salomonsson

G:a Hjälmseryd